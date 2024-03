Antivirus e VPN insieme a meno di 3 euro al mese per il primo anno (Norton 360 Deluxe)

In una società come quella in cui viviamo, dotarti di un solido antivirus non è più sufficiente. Oltre a proteggersi dagli attacchi informatici, infatti, occorre difendere anche la propria privacy online. Ecco perché la soluzione più adatta prevede l’utilizzo di un prodotto che combini insieme antivirus e VPN, il servizio che consente di navigare in rete in completo anonimato.

A questo proposito segnaliamo l’offerta di Norton su Norton 360 Deluxe, il pacchetto all-in-one per la sicurezza informatica e la privacy online: 34,99 euro per il primo anno invece di 104,99 euro, per effetto di uno sconto del 66%. L’account Deluxe protegge fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Le caratteristiche chiave di Norton 360 Deluxe

Buon sangue non mente. Norton 360 Deluxe assicura una protezione avanzata dalle minacce informatiche in tempo reale. La copertura è assicurata sia in caso di minacce esistenti sia in caso di nuovi attacchi.

Oltre a un solido sistema antivirus, la soluzione progettata da Norton prevede una VPN premium illimitata, con la quale è possibile navigare in completo anonimato senza alcun tracciamento delle attività web. A questo proposito, uno dei fiori all’occhiello di questo servizio è l’utilizzo della crittografia avanzata per mantenere al sicuro i propri dati sensibili come estremi bancari e password.

In aggiunta a tutto questo segnaliamo l’inclusione nel pacchetto di un potente password manager, della funzionalità di backup del PC in uno spazio cloud da 50 GB, la tecnologia SafeCam per PC per bloccare gli accessi non autorizzati, la Protezione minori per una gestione più accurata delle attività online dei propri figli, e il monitoraggio del Dark Web.

Il piano Norton 360 Deluxe è in offerta per il primo anno a soli 34,99 euro invece di 104,99 euro, grazie al maxi sconto del 66%.