Antivirus e VPN illimitata in un'unica offerta a meno di 3 euro al mese

Con Norton 360 è possibile accedere ad una suite di sicurezza completa e conveniente che permette di massimizzare la protezione dei propri dispositivi (smartphone, tablet e, naturalmente, PC).

In particolare, scegliendo Norton 360 Deluxe è possibile accedere ad un antivirus completo e ad una VPN illimitata da utilizzare su 5 dispositivi, anche in contemporanea. Il costo è di appena 34,99 euro per un anno pari, quindi, a meno di 3 euro al mese.

L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di Norton. C’è anche la possibilità di puntare su Norton 360 Premium, con un costo di 44,99 euro per un anno e la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi. Ecco il link per attivare Norton 360.

Norton 360: antivirus e VPN in un unico servizio

Grazie alla suite di sicurezza di Norton è possibile accedere a tutti gli strumenti di sicurezza necessari per proteggere i propri dispositivi durante l’accesso ad Internet. La proposta di Norton include:

un antivirus completo e con un database di minacce sempre aggiornato che rileva e blocca in tempo reale il software malevolo (virus, malware, ransomware etc.)

e con un database di minacce sempre aggiornato che rileva e blocca in tempo reale il software malevolo (virus, malware, ransomware etc.) una VPN illimitata per navigare online senza tracciamento; con Norton Secure VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati per navigare, senza limiti di velocità e senza tracciamento; è anche possibile scegliere il server di connessione per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese

per navigare online senza tracciamento; con Norton Secure VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati per navigare, senza limiti di velocità e senza tracciamento; è anche possibile scegliere il server di connessione per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese fino a 75 GB in cloud per effettuare il backup dei dati del proprio PC

per effettuare il backup dei dati del proprio PC accesso ai servizi di sicurezza Dark Web Monitoring e Protezione minori

Scegliendo Norton 360 Deluxe è possibile accedere a tutte le funzioni di sicurezza di Norton con una spesa di 34,99 euro per un anno, pari a meno di 3 euro al mese. La protezione può essere estesa a 5 dispositivi.

Con Norton 360 Premium, invece, la protezione si estende a 10 dispositivi con una spesa di 44,99 euro per un anno. Per accedere ad una delle proposte di Norton è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.