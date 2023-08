Antivirus e VPN illimitata: con Avira bastano 4 euro al mese

Antivirus e VPN sono due servizi essenziali per massimizzare la sicurezza nell’utilizzo di Internet. La proposta giusta per accedere a entrambi i servizi arriva da Avira che sconta del 40% il suo piano Avira Prime, ora attivabile con una spesa di 4 euro al mese.

Con Avira Prime è possibile accedere all’antivirus completo di Avira oltre che a una VPN illimitata, per proteggere i propri dispositivi e navigare online in sicurezza e senza tracciamento. La promozione, inoltre, include una garanzia di rimborso esercitabile entro 60 giorni.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto che vi condurrà direttamente al sito ufficiale di Avira.

Antivirus e VPN illimitata con Avira: l’offerta da 4 euro al mese

La promozione di Avira è l’occasione giusta per accedere a più servizi di sicurezza con un costo ridotto. Antivirus e VPN sono utilizzabili su 5 dispositivi, anche in contemporanea, per ottenere il massimo della protezione contro le minacce del web oltre che una navigazione sicura e senza tracciamento, massimizzando la propria privacy.

L’offerta dedicata ad Avira Prime prevede una spesa complessiva di 47,95 euro per un anno, pari, quindi, a 4 euro al mese. Il servizio è attivabili su PC, Mac, Android, iOS e, come estensione, anche tramite il browser web.

La qualità dei servizi di Avira è certificata dalle recensioni di Trustpilot dove l’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore della sicurezza informatica, registra 4,5 stelle su 5. Si tratta di un punteggio che premia la qualità dell’antivirus e della VPN incluse in Avira Prime.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo, garantendo agli utenti la possibilità un risparmio reale sul bundle proposto da Avira. Come sottolineato in precedenza, è sempre disponibile una garanzia di rimborso a 60 giorni. Tutti i dettagli sono accessibili tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.