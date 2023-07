Antivirus e VPN: con QUEST'OFFERTA il risparmio è garantito

Nel settore dei software per la sicurezza informatica, McAfee Total Protection rappresenta, sempre di più, un punto di riferimento assoluto. Si tratta, infatti, di un bundle 3 in 1 in grado di garantire tutti gli strumenti necessari per massimizzare la protezione dei propri dati e dei propri dispositivi. Il servizio di McAfee include l’antivirus, con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce, la VPN, per rendere privata la connessione e “spostare” l’indirizzo IP in un altro Paese, e il password manager.

La promozione attuale permette di attivare McAfee Total Protection con una spesa di 44,95 euro per un anno, con la possibilità di estendere la protezione ad un massimo di 5 dispositivi. Con appena 5 euro in più, inoltre, è possibile portare la protezione a 10 dispositivi tra smartphone, tablet (sia Android che iOS/iPadOS) e computer Windows e Mac. Per attivare l’offerta è sufficiente accedere al sito ufficiale di McAfee.

McAfee Total Protection: antivirus, VPN e password manager in un’unica offerta

Con la proposta di McAfee è possibile accedere a:

un antivirus con protezione in tempo reale

con protezione in tempo reale una VPN per rendere anonimo il traffico dati e geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

per rendere anonimo il traffico dati e geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese un password manager per salvare, in sicurezza, tutte le credenziali dei propri account, avendole sempre a disposizione su qualsiasi dispositivo

Con l’offerta in corso, McAfee Total Protection costa appena 44,95 euro per un anno (per una spesa inferiore ai 4 euro al mese) con possibilità di protezione attiva su 5 dispositivi. Con appena 5 euro in più, invece, è possibile estendere la protezione fino a 10 dispositivi. I servizi di McAfee sono disponibili su dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso integrale richiedibile entro 30 giorni dall’attivazione del bundle.

