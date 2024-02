Antivirus e VPN con Norton: bastano meno di 3 euro al mese con la nuova PROMO

Per un accesso a Internet in sicurezza è fondamentale avere a disposizione un sistema antivirus, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche. Nello stesso tempo, però, bisogna ricorrere a una VPN, in grado di rendere privata la connessione, evitando il tracciamento e aggirando eventuali blocchi geografici, sempre più diffusi online.

Antivirus e VPN sono disponibili in un unico bundle con Norton che mette a disposizione dei suoi utenti l’abbonamento Norton 360 che, a meno di 3 euro al mese, garantisce un sistema antivirus completo e una VPN illimitata per 5 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iPhone).

Norton 360 Deluxe, questo è il nome del piano che consente l’utilizzo dei servizi di Norton su 5 dispositivi, costa 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo per il rinnovo e con uno sconto del 66% rispetto al prezzo standard. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN con Norton: ecco l’offerta

Norton 360 mette a disposizione degli utenti:

un sistema antivirus in grado di garantire una protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e altri software dannosi

in grado di garantire una protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e altri software dannosi una VPN illimitata per rendere anonimo il traffico e consentire la geolocalizzazione del proprio IP in un altro Paese, evitando i blocchi geografici

per rendere anonimo il traffico e consentire la geolocalizzazione del proprio IP in un altro Paese, evitando i blocchi geografici fino a 75 GB in cloud per il backup dei propri dati

per il backup dei propri dati una serie di servizi aggiuntivi inclusi senza costi extra come il password manager il brower sicuro

La versione Deluxe di Norton 360 ha un costo di 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo, ed è utilizzabile su 5 dispositivi. C’è poi la versione Premium, utilizzabile su 10 dispositivi a fronte di un costo di 10 euro in più. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

