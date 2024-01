Antivirus e VPN a meno di 3 euro al mese: ecco la nuova promo di Norton

La nuova offerta di Norton è la soluzione giusta per proteggere i propri dispositivi e, nello stesso tempo, accedere a Internet in modo sicuro e senza tracciamento. Con Norton 360, infatti, è possibile accedere al sistema di protezione contro virus, malware e ransomware dell’azienda, in grado di garantire una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche, su tutti i propri dispositivi.

Nello stesso tempo, Norton include la VPN che permette sia di crittografare il traffico che di spostare il proprio IP in un altro Paese, aggirando eventuali blocchi all’accesso a un sito web. La combinazione dei due software consente, quindi, un accesso sicuro e senza limitazioni a Internet, con una protezione elevata ed efficace contro le minacce del web.

Scegliendo la versione Deluxe è possibile attivare Norton 360 al costo di 34,99 euro per un anno (senza alcun obbligo di rinnovo). Il costo è, quindi, pari a meno di 3 euro al mese. Antivirus e VPN saranno attivabili su 5 dispositivi tra computer, smartphone e tablet.

Norton 360 Deluxe: antivirus e VPN per 5 dispositivi a meno di 3 euro al mese

Con Norton 360 Deluxe è possibile accedere all’antivirus, per il riconoscimento e il blocco in tempo reale delle minacce informatiche, e alla VPN, per l’accesso a Internet senza tracciamento e in modo privato. In più, Norton propone vari servizi aggiuntivi di sicurezza oltre alla possibilità di sfruttare 50 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati.

Oltre alla sicurezza, tra i punti di forza di Norton troviamo la possibilità di utilizzo dei software di protezione su più dispositivi (5 tra Windows, macOS, Android e iOS scegliendo la versione Deluxe) e il costo (appena 34,99 euro per un anno, meno di 3 euro al mese). La promozione di Norton è attivabile direttamente online, tramite il link qui di sotto.

