Antivirus con VPN inclusa con il bundle a prezzo scontato di Norton

Antivirus e VPN consentono di massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi: con un sistema antivirus, infatti, è possibile sfruttare il rilevamento e il blocco in tempo reale delle minacce informatiche mentre con una VPN c’è la possibilità di rendere privato il traffico dati, bloccare il tracciamento e aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a app e siti web.

Questi due servizi possono essere uniti in un solo bundle: a proporre una soluzione di questo tipo è Norton che mette a disposizione degli utenti il servizio Norton 360, con antivirus, VPN e altro ancora. Il bundle è disponibile a meno di 3 euro al mese: scegliendo il piano Deluxe, infatti, il costo complessivo sarà di 34,99 euro per un anno (-66% rispetto al prezzo standard), con possibilità di utilizzare i software su 5 dispositivi.

Per attivare Norton 360 basta collegarsi al sito ufficiale di Norton.

Norton 360: antivirus e VPN a prezzo ridotto

Norton ha la soluzione giusta per attivare antivirus e VPN a prezzo ridotto e senza compromessi sulla sicurezza. Con Norton 360 è possibile accedere a:

antivirus, per il blocco in tempo reale delle minacce informatiche

per il blocco in tempo reale delle minacce informatiche VPN, per l’accesso in sicurezza e senza tracciamento a Internet

per l’accesso in sicurezza e senza tracciamento a Internet fino a 75 GB in cloud per il backup dei dati

per il backup dei dati vari servizi aggiuntivi come il password manager, il browser sicuro

Norton 360 è disponibile in varie versioni. La versione Deluxe ha un costo di 34,99 euro per un anno, garantendo una protezione per 5 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS). C’è poi la versione Premium che costa 44,99 euro e protegge fino a 10 dispositivi.

Per sfruttare la promozione basta collegarsi al sito ufficiale di Norton. Tutte le versioni di Norton 360 sono disponibili senza vincoli di rinnovo alla fine del primo anno e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione del servizio.

