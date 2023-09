Antivirus completo a 15,99 euro con Bitdefender (è si può aggiungere la VPN)

Proteggere il proprio computer con un antivirus è sempre più importante. La scelta giusta, in questo momento, è Antivirus Plus di Bitdefender, garanzia di sicurezza e affidabilità. Il software di Bitdefender è ora in sconto, con possibilità di attivare un anno di protezione con una spesa di 15,99 euro, anziché 39,99 euro.

L’antivirus è attivabile su 3 PC e c’è la possibilità di aggiungere la VPN Premium con una spesa di 29,99 euro per un anno (2,5 euro al mese). Da notare anche la possibilità di passare a Total Security che aggiunge la protezione anche per macOS, iOS e Android (per un massimo di 5 dispositivi) a 31,99 euro.

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Dal sito ufficiale di Bitdefender è possibile scegliere la versione da attivare dei vari software di protezione di Bitdefender.

Proteggere il computer con Bitdefender è la scelta giusta

Bitdefender mette a disposizione di tutti gli utenti l’ottimo Antivirus Plus. Il software antivirus costa 15,99 euro per un anno e garantisce la possibilità di protezione per 3 PC Windows. Gli utenti, in fase di attivazione, possono aggiungere la VPN al costo di 29,99 euro per un anno.

Per massimizzare la protezione su tutti i propri dispositivi è possibile puntare su Total Security. Il bundle ha un costo di 31,99 euro per un anno e consente la protezione di 5 dispositivi, a scelta tra PC Windows, macOS, Android e iOS. Anche in questo caso è possibile aggiungere la VPN.

Con Bitdefender, quindi, si va sul sicuro: il software antivirus è in grado di rilevare e bloccare le minacce per il computer e altri dispositivi, anche senza bisogno di una scansione ma con un rilevamento automatico di virus e malware. Per attivare uno dei software di Bitdefender è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione consente di risparmiare fino a 53 euro sull’antivirus e 40 euro sulla VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.