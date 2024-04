Antivirus Bitdefender 2024: solo 22€ per 1 anno su 3 dispositivi

Aggiornato contro qualsiasi minaccia online e offline, l’Antivirus Bitdefender 2024 è la migliore soluzione che tu possa avere sui tuoi dispositivi. Compatibile con tutti i sistemi operativi, la sua app è potente, ma al tempo stesso leggera. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 22 euro, invece di 33,99 euro.

Una volta confermato il pagamento ti arriverà il codice di attivazione ti arriverà via posta. Seguendo le istruzioni per l’installazione, verrà aggiornato all’ultima versione disponibile. Cosa stai aspettando? La consegna gratuita è inclusa senza costi aggiuntivi. La licenza è valida per 1 anno e su 3 dispositivi.

Antivirus Bitdefender 2024: la soluzione completa per sicurezza e privacy

Con un Antivirus Bitdefender 2024 attivo sui tuoi dispositivi hai la migliore soluzione disponibile sul mercato per sicurezza e privacy. La protezione in tempo reale, aggiornata regolarmente contro le minacce reali ed emergenti, mantiene al sicuro i tuoi device. Inoltre, grazie alla sua VPN integrata, hai la migliore navigazione in totale anonimato.

Come dicevamo, l’app è compatibile con tutti i sistemi operativi ed è così leggera che non ha alcun impatto con sui dispositivi quando è in funzione e nemmeno quando li sta scansionando. Questa protezione è la più efficace che tu possa avere attiva. Approfitta subito dell’ottima offerta.

Acquista 1 anno per 3 dispositivi a soli 22 euro, invece di 33,99 euro. Approfitta della tua iscrizione a Prime per avere tantissimi vantaggi. Se ancora non lo hai fatto, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime. Per te prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.