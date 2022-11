Anticipo di Black Friday: queste 5 BOMBE Amazon a meno di 35€ vanno a ruba

Su Amazon impazza l’anticipo di Black Friday e le occasioni non mancano. Ne ho scelte 5 a metodi 35€ che per dimensione dello sconto e qualità del dispositivo stanno andando letteralmente a ruba. Scegli adesso quelle che preferisci, ma sii rapido: è probabile che per il venerdì nero siano già finite. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Show 5 a 34,99€ invece di 84,99€ ti permette di vedere quello che Alexa ha in serbo per te. Non devi limitarti solo ad ascoltarlo. Sul suo ampio display da 5,5″ puoi guardare ricette, videonotizie, ma non solo. Puoi guardare anche i contenuti di Prime Video e quelli di Netflix. Usa la voce per interagire con Alexa, chiedile qualsiasi cosa ti serve, ma non limitarti a questo. Puoi agevolmente utilizzare anche il touchscreen per gestire le impostazioni o anche la casa smart, se occorre. Il massimo dell’interazione a un prezzo piccolissimo.

Echo Auto a 29,99€ invece di 59,99€ ti consente di portare Alexa in macchina. Che sia un modello vecchio o nuovo, questo eccellente sistema è compatibile praticamente con qualsiasi modello. Decidi se effettuare la connessione tramite cavo oppure Bluetooth e utilizzalo come sistema di vivavoce, di informazioni e di gestione della casa intelligente. Io ce l’ho nella mia vecchia macchina di quasi 20 anni e non posso farne a meno.

Echo Dot di quinta generazione (versione 2022) ora in promo a 24,99€ invece di 59,99€. Uno smart speaker spettacolare, che è addirittura dotato di termometro intelligente integrato. Non servirà acquistarlo a parte, basterà chiedere all’assistente vocale qual è la temperatura per conoscerla.

Blink Mini a 22,90€ invece di 34,90€ è una videocamera sensazionale. Sensore in alta definizione, visione notturna, dimensioni compatte e audio bidirezionale. Perfetta per la sicurezza domestica.

Fire TV Stick 4K a 27,99€ invece di 59,99€. Rendi smart qualsiasi schermo e televisore sia dotato di ingresso HDMI. Ottieni un sistema operativo eccezionale, basato su una personalizzazione di Android e un’interfaccia utente super avanzata e semplicissima da utilizzare.

Insomma, tutti prodotti di altissima qualità, parte dell’ecosistema di dispositivi Amazon. Queste 5 occasioni a meno di 35€ ti permettono di approfittare al massimo dell’anticipo di Black Friday. Dovrai essere veloce però perché le scorte sono in rapido esaurimento. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.