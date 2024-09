Antenna TV amplificata e potente per il digitale terrestre: super sconto su Amazon

Ti segnaliamo l’offerta attiva su Amazon su questa antenna per TV amplificata e potente pensata per darti un segnale perfetto e senza disturbi per la visione del digitale terrestre. Puoi acquistarla infatti in sconto a soli 17,14 euro e grazie alla spedizione Prime potrai riceverla subito a casa.

Antenna TV in offerta: segnale amplificato

Questa antenna include un amplificatore integrato che permette di potenziare subito il segnale in modo che anche la ricezione in zone difficili risulti senza problemi.

L’installazione è semplice: basta collegare l’antenna alla tua TV o al decoder attraverso le porte AN/IN e alimentarla tramite una porta USB o una presa di corrente. Il design omnidirezionale a 360 gradi permette di posizionarla praticamente dove vuoi in casa senza rinunciare a un segnale stabile e chiaro.

La tecnologia avanzata integrata filtra i segnali cellulari e FM migliorando la qualità delle immagini. La confezione include anche un cavo coassiale lungo 5 metri per darti la massima flessibilità nel posizionare l’antenna nel punto più adatto per captare il segnale migliore.

La soluzione definitiva dunque per i tuoi problemi di ricezione dei canali del digitale terrestre: approfitta dell’offerta Amazon e acquistala adesso a soli 17,14 euro.