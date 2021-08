A questa antenna da interni devo molto, più o meno tutte le vacanze estive. L'ho provata per settimane nella casa di campagna dei miei genitori ed è stata una scoperta: è un vero portento che salva la TV e si installa facilmente. Compatibile anche con il nuovo digitale terrestre, a 17,99€ è un vero e proprio affare. Il bello è che Amazon te la spedisce in modo rapido e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Antenna da interni autoconfigurante: provata e promossa

Un gioiellino che ha superato qualsiasi aspettativa. Non avere una soluzione decente per guardare la TV nella casa vacanze è un classico e quest'anno i miei se ne sono resi conto solo dopo essersi trasferiti. Ho cercato una soluzione che fosse rapida ed economicamente indolore: gironzolando su Amazon spunta questo prodotto. Considerato il prezzo irrisorio, decido di provare.

Arriva a casa e mi trovo davanti un foglio di plastica rigido, con un cavo e l'estremità con uscita maschio per antenne. Lo collego direttamente alla TV perché la stessa è già dotata di decoder integrato. Senza troppe speranze, provo a fare un po' di zapping, pensando che – comunque – avrei dovuto risintonizzare tutto, nella speranza di prendere almeno le reti nazionali.

Con mia grande, grandissima sorpresa, funzionava già tutto alla perfezione. RAI, Mediaset e canali locali: si vedeva tutto e senza tentennamenti. Ero abbastanza incredula perché non mi ero nemmeno applicata un granché nella ricerca della posizione ideale per la ricezione del segnale. Ad ogni modo, l'ho sistemata un po' meglio dietro la finestra e ho lasciato che i miei la provassero per un po' di giorni.

A distanza di un paio di settimane, l'antenna ha continuato a funzionare in modo eccezionale. Non potevo che ritenermi soddisfatta, considerando che – fino a oggi – non ha mostrato problemi nemmeno in caso di nuvole in cielo.

Insomma, un prodotto eccezionale questa antenna da interni, anche perché compatibile anche con lo standard DVB T2. Il prezzo poi è più che democratico, su Amazon la prendi a 17,99€ con spedizioni rapide e gratis. Se in campagna ha lavorato così bene, in città – con i ripetitori più vicini – sono abbastanza certa che funzioni ancora meglio. Un prodotto eccezionale, che mi ha decisamente convinto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

