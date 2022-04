Antenna con amplificatore a 6€: OTTIMA per Digitale Terrestre

Se il nuovo Digitale Terrestre DVB T2 ti crea problemi, se il segnale è ballerino, potrebbe essere colpa dell'antenna. Con questo modello da interni, dotato di amplificatore di segnale, potresti risolvere il problema spendendo pochissimo. Addirittura, adesso è tornato in gran sconto su Amazon e puoi portarla a casa a 6€ circa appena. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare e completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Antenna con amplificatore: possibile soluzione per il Digitale Terrestre

Se sei già attrezzato, e quindi hai un decoder oppure la televisione è nitidamente compatibile, ma il segnale è comunque scarso, allora il problema è da ricercarsi sicuramente altrove.

Potrebbe essere dovuto all'impianto sul tetto, che è compromesso oppure rotto. Cambiarlo, naturalmente, può rivelarsi un investimento parecchio impegnativo. Ecco perché una soluzione da interni può essere una validissima alternativa per rimediare immediatamente, investendo pochissimo.

Nello specifico, il modello che ho scelto è dotato di amplificatore di segnale e quindi è in grado di offrire performance migliori rispetto ad altre versioni. Super semplice da installare, lo colleghi alla TV (o al decoder) e a una fonte di alimentazione USB (anche la porta del televisore, se c'è, va benissimo). A quel punto, lo posizioni sul muro – oppure nei pressi di una finestra – e verifichi il funzionamento.

Con pochi euro, puoi sperimentare e capire subito se il malfunzionamento del nuovo Digitale Terrestre è legato alla qualità del segnale. Io un'antenna da interni ce l'ho e la sfrutto ormai da un anno nella casa in campagna, dove l'impianto da tetto è completamente assente. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon e porta adesso a casa il modello in sconto a 6€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.