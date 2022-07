Anni 80 MANIA, laptop anonimo? Rendilo unico con Stranger Things

I laptop con gli adesivi appiccati sopra stanno tornando di moda e se a te il tuo non è mai piaciuto, cosa aspetti a personalizzarlo? Con questi adesivi di Stranger Things che ho trovato su Amazon, credimi, ci metti due secondi e lo rendi pazzesco.

In realtà io li ho utilizzati sulla cover del mio tablet ad esempio e il risultato è pazzesco. Sono di qualità eccezionale e con una spesa minima riescono a dare un twist a tutto ciò che vuoi. Portali a casa con appena 7,99€, sono in totale 50 pezzi. Collegati ora su Amazon.

Stranger Things: adesivi per tutti i gusti e da mettere dove vuoi

Con cinquanta grafiche totalmente diverse, non ne hai uno che si ripete quindi vai sul sicuro: non dovrai fare il pacchetto dei doppioni come ti capitava negli anni 80/90 con le figurine che collezionavi! Sono tutti a tema Stranger Things ovviamente ed hai sticker con personaggi, con demogorgoni, frasi e grafiche ad effetto.

Puoi attaccarli ovunque tu voglia, ti basta levare la protezione e scegliere il posto perfetto. Un secondo ed hai realizzato una composizione che solo tu avrai in giro.

E se te li stanchi? Non ti preoccupare perché sono realizzati con una colla speciale che ti consente di attaccarli e staccarli a piacimento senza lasciare residui e senza aver paura di rovinarli. Infatti sembrano quasi plastificati in superficie il che è un vantaggio sotto tutti i punti di vista.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa i tuoi sticker firmati Stranger Things con un solo click, 7,99€ su Amazon se completi l’acquisto ora. Le spedizioni, con i servizi Prime, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.