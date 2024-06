Anker PowerCore 24K in offerta: un power bank esagerato in tutto (-38%)

Un power bank esagerato, pensato per chi non vuole rimanere mai a secco di energia. Questa pazzesca opzione dell’Anker di fascia premium è in super offerta su Amazon: grazie ad uno sconto del 38% sul suo prezzo di lancio, il power bank Anker PowerCore 24k è tuo a 91 invece di 147 euro. Tantissime porte e una potenza pazzesca, sufficiente a caricare anche i tuoi laptop e Macbook.

L’Anker PowerCore 24K è un power bank ad alta capacità da 24000 mAh, ideale per chi necessita di una ricarica rapida e affidabile in movimento. Parliamo di una capacità sufficiente a ricaricare circa 8 volte un iPhone 15 Pro. Con una potenza di uscita di 140 W, può ricaricare velocemente dispositivi come iPhone 15/14, Samsung, MacBook e qualsiasi laptop che supporti la ricarica via USB-C / Thunderbolt 4.

Dispone di tre porte, consentendo la ricarica simultanea di più dispositivi. Smartphone, laptop, tablet, smartwatch e auricolari. Non ci sono davvero limiti alle capacità di questo straordinario power bank.

Il display digitale integrato permette di monitorare facilmente lo stato di carica. Questo power bank offre una compatibilità universale e una gestione energetica efficiente, rendendolo perfetto per viaggi e trasferte. Le dimensioni sono generose, ma non abbastanza da impedire di riporlo con facilità in un qualsiasi zaino. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito l’Anker PowerCore 24K a meno di 100€.