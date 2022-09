Anker Nano II: alimentatore da 65W SUPER VELOCE anche per notebook

Pensa a un caricatore che puoi usare per ogni tuo dispositivo, anche per quelli che richiedono una potenza maggiore, come i computer. Esiste, e si chiama Anker Nano II. Sfrutta tutta la sua potenza e versatilità e portati a casa, grazie all’offerta di Amazon, Anker Nano II a soli 37,99 euro invece che 44,99 euro.

Compatibile praticamente per tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet, per passare agli iPhone, compreso il nuovo iPhone 14, agli iPad e i notebook. Insomma un solo caricatore che potrai sfruttare per tutto. Carica super veloce e non ha problemi di surriscaldamento. Pratico e leggero, adatto anche da portare con te e usare all’occorrenza.

Non perdere tempo e metti subito nel tuo carrello il potentissimo caricatore Anker Nano II a soli 44,99 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Anker Nano II: uno solo per tutti alla massima potenza

Con il caricatore Anker Nano II potai caricare ad esempio un MacBook in meno di 2 ore o un iPhone 14 in meno di un ora e sfruttare la ricarica rapida per tutti i modelli che hanno questa modalità veloce. Il design compatto e leggero studiato per questo caricatore gli permette di sfruttare tutta la potenza riducendo del 58% l’emissione di calore.

Anker ha sostituito il silicio con il nitruro di gallio (GaN) così ha ridotto le dimensioni dei caricatori lasciando la massima potenza. Con questa tecnologia innovativa avrai il 20% in più della frequenza di funzionamento, per una potenza e velocità incredibile. Porta sempre con te il tuo Anker Nano II e avrai un caricatore per ogni evenienza.

Non lasciarti sfuggire questa occasione, approfitta dell’offerta di Amazon. Acquista subito il potentissimo e leggero Anker Nano II a soli 37,99 euro, invece che 44,99 euro.

