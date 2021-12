Anker lancia un caricabatterie a tema League of Legends

Anker lancia lo speciale caricabatterie rapido GaN da 30 W a tema League of Legends. Di fatto, la società ha collaborato con l'azienda produttrice del noto gioco di ruolo per lanciare uno speciale caricabatterie rapido da 30 W al prezzo di 149 Yuan (alias circa 23 dollari). Il suo aspetto è a tema e mostra uno dei personaggi principali del gioco chiamato “Jinx“.

Anker: le specifiche del caricatore LoL

Questa edizione speciale LoL del caricabatterie non solo ha subito una rielaborazione visiva, anche se, secondo quanto riferito, la potenza e le dimensioni del caricabatterie sono state aggiornate. Ora supporta la ricarica rapida a pieno carico di iPhone 13 Pro Max 27 W, ma le sue dimensioni sono ridotte a quelle di un caricabatterie da 5 W. C'è anche una soluzione di nitruro di gallio aggiornata abbinata a un potente controllo della temperatura per mantenere il caricabatterie sempre fresco.

Ultimo ma non meno importante, il caricabatterie da 30 W di Anker League of Legends è dotato della tecnologia PowerIQ 3.0 sviluppata dall'azienda, che gli consente di essere compatibile con la ricarica rapida per dispositivi Apple e un numero di telefoni Android. Ecco le sue specifiche di potenza di carica:

USB-C: 5 V-3 A / 9 V-3 A / 15 V-2 A / 20,0 V-1,5 A;

PPS: 3,3-11,0 V = 3,0 A massimo;3,3-16,0 V=2,0 A massimo

Oltre a quanto citato sopra, Anker ha anche lanciato il caricabatterie a tre porte GaN da 65 W della Yasuo League “League of Legends Mobile Game”, al prezzo di 199 Yuan o $ 31.

League of Legends sembra che stia stringendo una serie di collaborazioni; recentemente ha lavorato con OPPO per lanciare l'edizione Lol del Reno7 Pro. Ha anche collaborato con BGMI il mese scorso per portare nel gioco un evento a tema.

Per quanto riguarda Anker, questa recentemente annunciato di essere diventata la società di ricarica digitale numero 1 al mondo.