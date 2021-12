Anker è diventato il brand NUMERO UNO al mondo

Anker ha annunciato oggi di essere diventato il marchio di ricarica digitale numero uno al mondo. La società ha citato le statistiche sulle vendite al dettaglio di Euromonitor International, l'autorevole organizzazione mondiale di ricerche di mercato.

Le vendite da record di Anker

Per chi non lo sapesse, Anker è stata fondata 10 anni fa e ha inventato la rivoluzionaria tecnologia PowerIQ nel 2013. PowerIQ funziona identificando istantaneamente il tuo dispositivo, eliminando di fatto la necessità di installare qualsiasi software aggiuntivo per farlo funzionare. La tecnologia viene utilizzata nei caricabatterie da muro USB del brand, nei caricabatterie per auto e persino nei power bank, tutti programmati per caricare il vostro dispositivo il più rapidamente e possibile senza comprometterne la sicurezza.

Nel 2015, la compagnia ha lanciato una versione migliorata dei suoi cavi di ricarica, in grado di resistere a 5.000 piegamenti. Questo debutto è stato seguito dal lancio dei caricatori GaN (nitruro di gallio) nel 2018.

Secondo una dichiarazione ufficiale, Anker ha mantenuto il titolo di “#1 Best Seller” sulle piattaforme basate su Amazon dal 2012.

È al secondo posto in termini di vendite negli Stati Uniti, surclassato solo dai gadget di Apple. In Giappone, Anker è al secondo posto nella categoria dell'elettronica di consumo. E in Cina, l'Anker Nano, lanciato nell'ottobre 2020, ha contribuito a rendere l'azienda una delle migliori per quanto concerne le spedizioni di prodotti per Apple di terze parti.

La serie Anker Nano è disponibile sul web e prevede, all'interno della sua line-up, un caricabatterie standard da 20 W e una versione combinata abbinata al power bank One Piece. Su Amazon Italia ve lo portate a casa con soli 19,99€ a cui dovrete applicare poi, in fase di checkout, uno sconto del 15%.