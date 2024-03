ANKER Innovation: tecnologia TOP in OFFERTA su AMAZON!

Anker, dal 20 al 25 marzo, ha deciso di mettere in promozione una selezione dei suoi prodotti più innovativi, tra cui IP Cam da esterno per videosorveglianza, un robot aspirapolvere, un powerbank e uno speaker Bluetooth. Non c’è occasione migliore di portarsi a casa la migliore tecnologia a prezzi veramente irrisori. Non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a scoprire i migliori prodotti in offerta per questo imperdibile evento.

eufy Security SoloCam S220 | ANKER Innovation



La eufy Security SoloCam S220 è una telecamera di sicurezza compatta ma potente che si installa facilmente ovunque. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al pannello solare integrato per la ricarica continua, offre una protezione senza interruzioni. Con dettagli chiari sia di giorno che di notte, questa telecamera rileva in modo intelligente la presenza umana, garantendo una sicurezza affidabile per la tua casa. Questa IP Cam sarà acquistabile dal 20 al 25 marzo a soli 69,99€ anziché 129,99€ risparmiando addirittura il 46% del prezzo originale. Clicca qui per approfittare dell’offerta! eufy Clean L60 Robot Aspirapolvere | ANKER Innovation L’eufy Clean L60 Robot Aspirapolvere offre un’aspirazione potente fino a 5.000 Pa per eliminare capelli, briciole e polvere con facilità. La sua mappatura precisa e la navigazione laser iPath assicurano una pulizia efficiente in tutta la casa. Con la tecnologia AI.Map 2.0, è possibile personalizzare le preferenze di pulizia tramite un’app intuitiva. Grazie alla tecnologia BoostIQ, regola automaticamente l’aspirazione in base alle superfici. Inoltre, può superare dislivelli fino a 20 mm, garantendo una pulizia senza intoppi. Anche in questo caso un corposo sconto del 24% che fa crollare il prezzo da 249,99€ a soli 189,00€. Anche in questo caso l’offerta sarà valida dal 20 al 25 marzo. Non lasciarti sfuggire questo robot aspirapolvere!

Anker Soundcore 2 | ANKER Innovation

L’Anker SoundCore 2 offre un suono incredibile con 12 W di potenza audio e bassi ottimizzati grazie ai doppi driver in neodimio. Grazie al processore di segnale digitale avanzato, i bassi pulsano senza distorsioni a qualsiasi volume. La sua protezione IPX7 lo rende resistente alla pioggia, alla polvere, alla neve e agli spruzzi, consentendoti di goderti la musica ovunque tu vada. Con l’esclusiva tecnologia BassUp e una porta per bassi a spirale brevettata, intensifica le basse frequenze per un’esperienza di ascolto coinvolgente. Inoltre, con l’associazione stereo wireless, puoi collegare due SoundCore 2 per un suono stereo ancora più potente, trasformando la tua esperienza musicale. Prezzo affare per questo meraviglioso speaker bluetooth che potrà godere del 26% di sconto dal 20 al 25 marzo arrivando a 29,99€ anziché 39,99€. Occasione imperdibile per innovare la propria esperienza d’ascolto. Anker Power Bank 737 | Anker Innovation L’Anker Power Bank 737 è una batteria esterna da 24000 mAh con 3 porte di ricarica e una potenza massima di 140W. Dotato di un pratico display digitale, ti permette di controllare facilmente lo stato di carica. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, è l’accessorio ideale per tenere sempre carichi i tuoi dispositivi durante i tuoi spostamenti. Disponibile anche questo con il 24% di sconto esclusivamente nel periodo dal 20 al 25 marzo. Sarà acquistabile a soli 99,99€ anziché 129,99€. Approfitta di uno dei migliori prezzi disponibili.

Non ci resta che consigliarvi di approfittare di questi sconti su tanta tecnologia di qualità.