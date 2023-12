Animal Crossing: New Horizons, il gioco per rilassarsi durante le vacanze di Natale

Hai mai sognato di creare la tua oasi di tranquillità (virtuale), con tanti simpatici animali antropomorfi per vivere una vita ricca di avventure personalizzate? Bhè, se in passato hai passato ore ed ore a giocare a The Sims, ora amerai sicuramente “Animal Crossing: New Horizons” su Nintendo Switch. Al prezzo speciale di soli 47,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo titolo è molto più di un passatempo e se lo regalerai a Natale, fari sicuramente felice chi lo riceverà.

Animal Crossing: New Horizons a 47,99€ su Amazon

“Animal Crossing: New Horizons” ti dà la possibilità di creare e personalizzare la tua isola paradisiaca fin nei minimi dettagli. Dal design del paesaggio alle strutture, potrai plasmare il mondo di gioco secondo i tuoi gusti. Sara tu a scegliere dove piantare alberi, costruire ponti pittoreschi e decidere dove posizionare le case degli adorabili animali del villaggio. Gli abitanti della tua isola sono animali antropomorfi, ognuno con la sua personalità e interessi unici; sarai tenuto a socializzare con loro, partecipare a eventi speciali, scambiare regali e godere della compagnia di una community di personaggi adorabili.

È un videogame noto per la sua atmosfera rilassante e per le attività che offrono un’alternativa piacevole alla frenesia quotidiana. Pesca, caccia insetti, pianta fiori, arreda la tua casa, crea costumi personalizzati e molto altro ancora. La creatività è al centro del gioco e in più, sappi che con l’Online potrai giocare con con i tuoi amici. Visiterai le isole degli altri, scambierai regali e parteciperai a giochi frizzanti, condividendo la tua creazione con una comunità online sempre attiva.

Il prezzo speciale di 47,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, rende l’acquisto di “Animal Crossing: New Horizons” un’affare irresistibile. Lo trovi con consegna celere e gratuita, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; arriverà quindi prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.