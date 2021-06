Animal Crossing: New Horizons è in promozione su Amazon a soli 48,99€. Il ribasso del 29% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ che rende l'acquisto nettamente più economico.

Un gioco da avere su Switch: Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing è un gioco che ha segnato indelebilmente i giocatori su Nintendo. Uscito per tutte le console lanciate nel corso degli anni, torna con il capitolo New Horizons su Switch.

Ovviamente non si tratta un gioco per cui bisogna conoscere i titoli precedenti. Infatti il gameplay si basa “esclusivamente” sul costruire la propria casa e vivere la vita all'interno di un ambiente particolare. Dunque aver giocato alle versioni precedenti non porta nessun know how particolare se non quello di rincontrare “vecchi amici”.

Particolarità di questa edizione è il fatto che non si è tenuti a costruire soltanto la proprio casetta, ma bensì si diventerà un vero e proprio guardiano dell'isola deserta, la quale pian piano diventerà sempre più popolosa e piena di divertimento.

Bisognerà costruire, rimboccarsi le maniche e abbellire la città con tutto ciò che si ha a disposizione, senza mai dimenticare di divertirsi con gli eventi speciali e le task da compiere per aiutare gli abitanti.

Pescare, nuotare, piantare, cucire e decorare sono solo la parte minima del gioco che regala molto più di tutto questo.

Grazie all'abbonamento Nintendo Online, poi, si possono incontrare i giocatori da tutto il mondo ed esplorare isole magnifiche.

