Anello per pagamenti contactless: è GRATIS con MuchBetter

MuchBetter ha lanciato gratuitamente in tutta Italia un anello per pagamenti contactless. Questo accessorio, resistente all’acqua e agli urti, funziona senza batteria e smartphone e può essere utilizzato ovunque sia disponibile il circuito Mastercard.

Per ottenere l’anello gratuitamente, basta pagare le spese di spedizione di €5,99 e avere almeno €100 nel wallet MuchBetter.

Come funziona l’anello MuchBetter

Il processo di attivazione è semplice: scaricare l’app MuchBetter, registrarsi, caricare il wallet con almeno €100, visitare il sito MuchBetter, selezionare la misura dell’anello e pagare la spedizione. Una volta ricevuto a casa, basterà avvicinarlo allo smartphone per associarlo all’app e iniziare a usarlo.

L’anello consente di caricare fondi, ricevere notifiche delle transazioni, visualizzare la cronologia delle spese e bloccare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. Basato su una piattaforma IoT pluripremiata, l’anello trasforma qualsiasi oggetto in un token di pagamento contactless o di identificazione digitale.

In Italia, nel 2023, quasi l’80% delle transazioni digitali in negozio è stato realizzato con modalità “tap & go”, raggiungendo un valore totale di 240 miliardi di euro. Gli italiani hanno effettuato circa un pagamento elettronico su sette tramite smartphone o dispositivi wearable, totalizzando 29 miliardi di euro, con un aumento del 78% rispetto al 2022. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, 7,6 milioni di italiani usano lo smartphone per pagare in negozio.

Maggiori informazioni sull’anello per pagamenti contactless di MuchBetter sono disponibili sul sito ufficiale.