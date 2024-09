Android TV smetterà di supportare Google Meet: il messaggio nascosto nel codice

Google Meet, risorsa fondamentale durante i mesi della pandemia, ora sembrerebbe in procinto di abbandonare un’importante piattaforma. Parliamo di Android TV: i piani dell’azienda sarebbero, secondo alcune anticipazioni, proprio quelle di cancellare la nota app per svolgere riunioni lavorative (e non solo) online dai propri sistemi smart TV.

Sebbene il computer sia il dispositivo più utilizzato, una buona fetta di utenti si affidava agli schermi più grandi dei TV per partecipare a conferenze online, semplicemente collegando una videocamera USB e un microfono al televisore.

A “tradire” le intenzioni di Google il codice sorgente dell’ultimo aggiornamento dell’app Google Meet che, stando a quanto riportato dal portale Android Authority, svelano che l’app non sarà più disponibile per la piattaforma Android TV, tramite un messaggio piuttosto eloquente:

Soon you won’t be able to use Google Meet on your Android TV to make calls. Click below for alternatives and to learn more.

Presto non potrai più usare Google Meet sul tuo Android TV per effettuare chiamate. Clicca qui sotto per scoprire alternative e saperne di più.