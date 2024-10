Android Automotive approda sulle motociclette KTM

Quando si pensa ad Android Automotive, probabilmente il primo pensiero va alle auto. E, più in particolare, ai veicoli elettrici. Ma non è l’unico mezzo in cui il sistema operativo piò essere utilizzato, perché ora c’è una novità: Android Automotive OS è disponibile anche sulle motociclette, grazie a una collaborazione con KTM.

Oltre all’annuncio di nuovi cruscotti touchscreen per motociclette, KTM ha spiegato di aver introdotto anche Android Automotive OS nel proprio hardware aggiornato, che assicura funzionalità più avanzate tra cui la navigazione offline, nonché più app e aggiornamenti over-the-air (OTA).

Android Automotive anche sulle moto KTM

KTM ha scritto, nell’annuncio ufficiale:

Anche restare connessi al mondo all’esterno del casco è ancora più semplice, grazie a un’unità di connettività CCU3.0 potenziata con 32 GB di storage e 3 GB di RAM che esegue il sistema operativo Android Automotive. Ciò consente la connettività IoT con eSim, un’antenna GPS, Bluetooth e Wi-Fi.

Android Auto è disponibile su alcune motociclette da anni ormai, ma usare Android Automotive OS potrebbe essere un’opzione migliore e più sicura. Android Auto, anche quando è cablato, è soggetto a occasionali problemi di connessione e potrebbe rivelarsi molto pericoloso risolverli su una moto.

Probabilmente, non si tratta della stessa versione di Android Automotive presente sulle auto, perché non vi è menzione dell’aggiornamento su Google Play Store. I nuovi cruscotti Android Automotive di KTM per motociclette sono disponibili in layout verticale e orizzontale e inizieranno a essere installati sulle motociclette premium dell’azienda.