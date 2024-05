Android Auto si aggiorna (12.0): ecco le novità per le auto elettriche

È stato ufficialmente rilasciato l’aggiornamento 12.0 di Android Auto: nessun rinnovamento particolare dell’interfaccia, bensì miglioramenti dal punto di vista della compatibilità e stabilità, più l’introduzione di un’interessante funzionalità dedicata ai veicoli elettrici.

Maggior stabilità e compatibilità estesa

Dopo un periodo di versione beta, testata da una nicchia di utenti, la versione 12.0 di Android Auto è finalmente disponibile al download per tutti, tramite Play Store. Tra gli update minori, segnaliamo una maggiore stabilità complessiva del sistema che ha come risultato maggior fluidità e anomalie (come arresti improvvisi) ridotti al minimo.

Anche la compatibilità è stata migliorata e ottimizzata: ora una più ampia gamma di veicoli potranno integrare con più semplicità Android Auto. L’interfaccia non ha subito particolari cambiamenti, mentre per quanto riguarda l’applicazione per smartphone vediamo l’introduzione del design dinamico Material You: un modo, probabilmente, per mantenere una certa coerenza tra piattaforme Google e rendere il passaggio da smartphone ad automobile molto più fluido e user-friendly.

Ora saprai dove ricaricare la tua auto elettrica

Infine, Google ha introdotto una piccola funzionalità molto utile per i possessori di auto elettriche: se attivata nelle impostazioni, sarà possibile visualizzare direttamente da Google Maps alcune utilità pensate ad hoc, come percorsi che garantiscono un minor consumo energetico e la posizione delle stazioni di ricarica compatibili.

L’auto come una piccola “casa” domotica

La versione 12.0 di Android Auto ha apportato update piccoli ma comunque significativi, specialmente per chi guida automobili elettriche. Ancora non è chiara la direzione che Google prenderà in futuro, ma il potenziale non è da sottovalutare: è possibile una migliore integrazione dell’assistente vocale, permettendogli ad esempio di rendere l’automobile una vera e propria piccola “casa” domotica su ruote, ma anche l’estensione del parco di applicazioni che verranno rese disponibili in Android Auto.