Android Auto: risposte rapide ai messaggi per una guida più sicura

Android Auto, il sistema di infotainment di Google integrato in centinaia di automobili in tutto il mondo, sta per introdurre una funzionalità estremamente importante e pensata per rendere ancora più sicura la guida: il supporto alle risposte rapide per i messaggi.

Dopo aver annunciato la feature a fine 2021, il team di sviluppo di Google ha finalmente avviato il rollout della funzionalità per alcuni device muniti della versione beta 7.6.1215 dell’applicazione per gli smartphone Android.

Android Auto avvia il supporto alle risposte rapide ai messaggi in arrivo

I colleghi di 9to5Google, infatti, hanno notato l’introduzione della feature che ricorda in parte quella già disponibile su Android da ormai diversi anni. Come funziona? Nel momento in cui dovesse arrivare un messaggio e Google Assistant è impostato per leggerne il contenuto ad alta voce, ecco apparire una risposta rapida costituita da una parola singola oppure da una emoji; basta un semplice tap sul display della propria autovettura per inviare immediatamente la risposta.

L’introduzione della funzionalità, però, non manda in pensione la possibilità di inviare un messaggio vocale personalizzato nel caso in cui le risposte rapide non fossero sufficienti: basta tappare il tasto “Custom reply” per attivare il sistema di sintesi vocale di Google Assistant che tradurrà immediatamente tutte le parole ad alta voce con tanto di punteggiatura e supporto alla emoji.

Come avrete capito il supporto alle risposte rapide è attualmente in fase di rilascio per gli utenti residenti negli USA e con la versione beta dell’applicazione Android Auto; si spera che la funzionalità sarà presto introdotta anche nella versione stabile dell’app e soprattutto anche nel nostro Paese.