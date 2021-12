Google Maps su Android Auto è colpito dal peggior bug

Un bug manda in crash Google Maps su Android Auto per alcuni utenti muniti di diversi smartphone Android. Non è ancora chiaro la provenienza di questo bug, ma le testimonianze di diversi utenti indicano che l'applicazione di Google tende ad andare in crash ogni 5/10 muniti, di fatto rendendo impossibile sfruttare le indicazioni di navigazione sulle automobili fornite del supporto (wireless o su cavo) ad Android Auto.

Un bug manda in crash Google Maps su Android Auto

Il problema, come dicevamo, sembra colpire device degli OEM cinesi (Vivo e Huawei) ma c'è anche chi è stato colpito dal bug munito di Google Pixel 3 XL. Secondo le testimonianze pubblicate in rete il problema è alquanto circoscritto e non sembra colpire un gran numero di utenti, motivo per cui l'azienda di Mountain View non ha ancora rilasciato un dichiarazione in merito.

Malgrado ciò, i pochi utenti colpiti dal bug si ritrovano a non poter contare sulle indicazioni di Google Maps per raggiungere un luogo d'interesse; inoltre, sembra che le classiche operazioni di fix (riavvio/cancellazione della cache) non sortiscano alcun miglioramento alla situazione. In attesa di scoprire quante persone sono colpite dal bug ed eventualmente capire come aggirare il problema, Google non sembra avere ancora preso in carico il problema.

Aggiorneremo la news nel caso in cui ci dovessero essere novità in merito.