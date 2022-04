Android Auto: un nuovo bug manda in tilt Google Assistant

Android Auto, il sistema di infotainment di Google disponibile su milioni di automobili in tutto il mondo, può contare sull’ottimo Google Assistant per dare la possibilità ai guidatori di chiamare, mandare SMS, inviare email, ascoltare la musica, ricevere informazioni sul meteo o addirittura impostare una nuova destinazione da raggiungere, il tutto utilizzando semplicemente la propria voce, o quasi.

Ebbene, in queste ore cresce il numero degli utenti su Android Auto che stanno avendo seri problemi ad utilizzare Google Assistant: un curioso (ma fastidioso) bug, infatti, porta l’assistente digitale di Google a leggere i messaggi in una lingua diversa da quella solitamente impostata.

Un bug di Android Auto rende Google Assistant inutilizzabile (o quasi)

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete in queste ore sulla community ufficiale di Android Auto, scopriamo che diversi utenti brasiliani stanno scoprendo che Google Assistant legge i messaggi in portoghese invece che in brasiliano, evidentemente causando non pochi problemi. Inizialmente il problema sembrava essere piuttosto limitato – dalle nostre parti non abbiamo ancora mai sentito nessun utente lamentarsi di questo bug -, ma la risposta al post da parte di un membro del team di sviluppo di Android Auto svela invece che il problema potrebbe essere ben più diffuso di quanto si creda.

Al momento non sembrano esserci soluzioni ufficiali e/o ufficiose al problema se non evitare di invocare Google Assistant per farsi leggere i messaggi ad alta voce, almeno fino a quando non sarà disponibile un nuovo aggiornamento di Android Auto con la correzione per il bug in questione. Curiosamente il problema descritto nella news sembra in parte simile a quello che aveva colpito alcuni utenti durante il mese di marzo, quando l’inglese era inspiegabilmente diventata l’unica lingua disponibile su Google Maps.