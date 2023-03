Android, aggiornata app Telefono: ora il design è molto più pulito

Tra le varie funzionalità inedite di Android presentate durante il Mobile World Congress 2023, naturalmente la Grande G non illustra tutte le novità in arrivo per il robottino verde e le app stock incluse nel sistema operativo. Il rilascio avviene quindi sempre con una certa sorpresa, come nel caso del recente aggiornamento al design dell’app Telefono. Cosa cambia esattamente?

Google aggiorna app Telefono su Android: ecco com’è ora

La vecchia interfaccia utente che la maggior parte degli utenti Android ancora vedrà in queste ore sul proprio smartphone è strutturata, al momento dell’attivazione della chiamata, con sei tasti per gestire microfono, attivare il feed video, o anche accedere al tastierino numerico nella parte inferiore del display. Si tratta di una selezione semplice ed efficace, ma che Google ha pensato di migliorare ulteriormente sul fronte estetico.

Come potete vedere sopra, grazie allo screen offerto da PhoneArena, dopo l’aggiornamento esistono solamente quattro icone principali: tastierino numerico, muto, vivavoce e “altro”. Premendo su quest’ultima vengono allora visualizzati i due pulsanti per aggiungere una chiamata e attivare la videochiamata. Inoltre, ora il tastierino numerico viene visualizzato più in alto sullo schermo mostrando comunque le quattro icone originali sotto di esso.

La nuova versione del dialer permette poi di accedere alla Home dello smartphone con un semplice swipe up, rimuovendo però la precedente porzione pop-up con i tasti essenziali della chiamata. Al suo posto, ora appare una piccola pillola con l’icona del telefono sulla parte superiore sinistra dello schermo, giusto accanto all’orario.

Questi cambiamenti, tutt’altro che sconvolgenti ma utili al fine di risparmiare spazio sul display e migliorare la UI, arriveranno a breve: al momento l’aggiornamento è difatti disponibile solo per coloro che sono iscritti alla Beta pubblica. In poche settimane potrebbe arrivare stabilmente su tutti gli smartphone Android.