Google presenta le nuove funzionalità di Android al MWC 2023

Durante il Mobile World Congress 2023, Google ha svelato una serie di nuove funzionalità che verranno presto rilasciate per i dispositivi Android, confermando il suo costante impegno nel consolidare il rapporto di collaborazione tra Android ed i suoi partner strategici, con l’obiettivo di costruire un ecosistema multi-dispositivo sempre più performante.

Tra le novità presentate, spiccano miglioramenti legati alla connettività, alla produttività, all’accessibilità ed al divertimento. In particolare, sono stati annunciati 9 nuovi aggiornamenti per Android e Wear OS, che renderanno i dispositivi e le app di Google ancora più efficienti nel tempo.

Le novità di Google in arrivo su Android

Una delle novità più interessanti riguarda il widget per le note di Google Keep, che permetterà di gestire gli appunti e di spuntare le voci dagli elenchi direttamente dalla schermata iniziale. Il widget mostrerà anche promemoria, colori di sfondo ed immagini, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più personalizzata. Inoltre, Google Keep introdurrà nuovi comandi rapidi per gli smartwatch con Wear OS, che permetteranno agli utenti di creare note ed elenchi usando solo la voce. Per quanto riguarda l’app Google Drive per Android, è stata introdotta la possibilità di commentare i PDF utilizzando un pennino o toccando lo schermo.

Google ha poi annunciato una serie di miglioramenti per l’audio, progettati per rendere le chiamate su Google Meet ancora più piacevoli e funzionali. In particolare, è stata introdotta la funzione di cancellazione del rumore durante le call su un maggior numero di dispositivi mobili Android, che permetterà di filtrare il rumore di fondo e migliorare la qualità delle riunioni. Inoltre, è stata introdotta la funzione Fast Pair per i Chromebook, che darà modo di collegare nuove cuffie Bluetooth con un solo tocco. I Chromebook si collegheranno automaticamente anche alle cuffie già configurate con un telefono Android, semplificando ulteriormente la gestione dei dispositivi audio.

Novità per quanto riguarda le emoji, con l’introduzione di ulteriori combinazioni disponibili su Emoji Kitchen tramite Gboard. Gli utenti potranno creare mix e combo di emoji per esprimere al meglio il loro spirito di squadra ed i colori della primavera, condividendoli con amici e parenti. Inoltre, Android ha deciso di introdurre nuove divertenti animazioni “tap-to-pay” su Google Wallet, per confermare le transazioni in negozio. Queste nuove animazioni includono allegri pinguini e molti altri personaggi, che renderanno le transazioni ancora più divertenti e coinvolgenti.

Introdotte anche nuove possibilità di personalizzazione, grazie alla possibilità di aumentare facilmente fino al 300% il testo, le immagini, i video ed i controlli interattivi su Chrome, pur mantenendo il layout della pagina. Inoltre, su Wear OS 3+ ci saranno nuove modalità per migliorare l’accessibilità dell’orologio. La prima modalità è quella del mono-audio, che contribuisce a limitare il disorientamento, la seconda modalità è quella della correzione del colore e della scala di grigi.

Insomma, al MWC di Barcellona, Android sottolinea nuovamente l’intenzione di continuare ad investire nell’ecosistema multi-dispositivo, lavorando con i partner per rendere i dispositivi più utili e sicuri.