Android 16 rivoluzionerà le notifiche: spunta un primo design

Soltanto pochi giorni fa, Google ha rilasciato il codice sorgente di Android 15, dando agli sviluppatori l’opportunità di sbirciare dietro le quinte. Non tutte le funzionalità e modifiche su cui l’azienda ha lavorato sarebbero, tuttavia, state completate in tempo per il rilascio del nuovo sistema operativo e tra queste c’è anche la riprogettazione completa del pannello delle notifiche e delle impostazioni rapide che, con Android 16, potrebbe cambiare: alcuni utenti hanno infatti scovato delle possibili anticipazioni sul nuovo design.

Doppio pannello anche per Android 16

Il design attuale, introdotto con Android 12 nel 2021, unifica il pannello delle notifiche e delle Impostazioni rapide. Quando si abbassa la barra di stato, si visualizzano le prime quattro tile delle impostazioni rapide insieme all’elenco delle notifiche; un secondo swipe mostra l’intero pannello: un layout che è ormai lo standard nelle versioni stock di Android (AOSP).

Tuttavia, molte personalizzazioni di Android, come HyperOS di Xiaomi, separano i due pannelli, consentendo una gestione più estesa delle notifiche e delle impostazioni rapide, cosa che molti utenti sembrano preferire. Samsung e OPPO, secondo alcuni rumor, starebbero valutando l’adozione di questo design, e ora sembra che anche Google stia testando una nuova interfaccia a doppio pannello per Android 16.

Immagini

c./ androidauthority.com

Cosa potrebbe cambiare con Android 16?

Gli autori di AndroidAuthority sono riusciti a scovare nel beta testing della versione QPR di Android 15 un (apparente) nuovo design, non ancora rilasciato. Cosa cambia da quello attuale? Che un primo swipe verso il basso mostra il pannello delle notifiche, che occupa circa un quarto dello schermo, lasciando visibile l’app sottostante. Mentre per accedere alle tile delle impostazioni rapide, è necessario abbassare la barra di stato con due dita.

Una volta aperto il pannello delle Impostazioni rapide, si potrà scorrere lateralmente per visualizzare tutte le opzioni. Il controllo della luminosità, ora con etichetta testuale, rimarrà nella parte superiore, rendendo più chiaro il livello di luminosità impostato. Le tile stesse saranno ridimensionate, permettendo di visualizzarne di più in una sola schermata.

Chiaramente si tratta di un design ancora in fase sperimentale e presenta diverse lacune. Un’altra novità degna di nota è il banner “flexi" con l’icona di un bicchiere, che fa riferimento a Flexiglass – il nome in codice del progetto di riorganizzazione di SystemUI, volto a migliorare la stabilità del sistema. Non è ancora certo se Google deciderà di implementare definitivamente questo nuovo design, ma sembra che l’azienda sia effettivamente al lavoro per un significativo rinnovamento: c’è, quindi, ancora spazio a possibili modifiche.