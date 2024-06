Android 15, la Beta 3 ha un bug che coinvolge i dispositivi Pixel

Il recente aggiornamento della Beta 3 di Android 15 ha portato con sé, oltre a qualche novità, anche un bug che incide sulla modalità di gestione delle notifiche nella schermata di blocco. Il problema sembrerebbe verificarsi più frequentemente nei dispositivi Pixel.

Schermata di blocco “intoccabile”

Ma di che bug si tratta? Come riporta PhoneArena, sembra che ogni tocco o scorrimento sulla schermata di blocco – eccezion fatta per i controlli multimediali – attivi una richiesta di autenticazione tramite PIN. Gli utenti non possono, ad esempio, eseguire semplici azioni come interagire con le notifiche senza che il sistema chieda di sbloccare il dispositivo.

A quanto pare, il bug non si verificherebbe sempre: alcuni utenti hanno spiegato di riscontrarlo più volte al giorno, ad altri non si è verificato affatto. Riavviare il dispositivo sembra risolvere temporaneamente il problema che alla fine, in ogni caso, si ripresenta. Nemmeno regolare le impostazioni di autenticazione sembra fare molto.

A parte un più che lecito fastidio, il bug non compromette comunque in nessun caso le altre funzionalità in fase di test di Android 15. Sembra inoltre essere più diffuso su alcuni dispositivi, come Google Pixel 8. Si tratta comunque di un inconveniente che può capitare, specialmente in fase di test: l’auspicio è che Google possa sistemarlo al più presto attraverso un apposito aggiornamento, così da rendere l’esperienza più fluida per tutti gli utenti coinvolti.