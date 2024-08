Android 15: ecco quali Pixel riceveranno la beta 4.2 e quali la QPR1 Beta 1

Chi ha un dispositivo Pixel, potrà presto aggiornarlo e provare in anteprima la nuova beta di Android 15. A seconda del modello, infatti, potrà essere installata una versione differente: Android 15 QPR1 Beta 1 su una selezione di Pixel e Android 15 Beta 4.2 per la nuova serie di Pixel 9.

Android 15 QPR1 Beta 1, ecco per chi arriva

Come anticipato la scorsa settimana, Google sta distribuendo Android 15 QPR1 Beta 1 su alcuni dispositivi Pixel. Si tratta di una release trimestrale, che apporta modifiche più significative rispetto alle sole correzioni di bug applicate mensilmente, coinvolgendo l’interfaccia utente e integrando nuove funzionalità. Le versioni QPR sono relativamente stabili e vengono lanciate come beta anziché come anteprime per gli sviluppatori, adatte dunque “all’uso generale”. Android 15 QPR1 completa arriverà a dicembre.

Coloro che hanno aderito al Beta Program per Android 15 riceveranno QPR1 Beta 1 senza dover fare nulla. Tuttavia, per ottenere prima la versione finale stabile pubblica di Android 15, sarà necessario disattivare la versione da google.com/android/beta prima di installare QPR1 Beta 1. L’utente riceverà una notifica OTA di downgrade, che deve essere ignorata finché non verrà annunciato Android 15 perché, oltre a installare Android 14, cancellerà i dati del dispositivo.

Android 15 QPR1 Beta 1 (AP41.240726.009) con la patch di sicurezza di agosto 2024 è disponibile per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold. La versione verrà resa disponibile tramite il programma Android Beta.

Sui Pixel 9 ci sarà Android 15 Beta 4.2

Nell’elenco di dispositivi non compare la nuova serie Pixel 9. Questo perché gli ultimi dispositivi Google riceveranno, invece, Android 15 Beta 4.2 rilasciato la scorsa settimana come patch finale prima del lancio vero e proprio del nuovo sistema operativo. L’aggiornamento, con versione AP31.240617.015, arriva con patch di sicurezza datata agosto 2024. Anche in questo caso l’update avverrà attraverso il canale OTA.

Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL vengono lanciati con Android 14, tagliando così alcune funzionalità che acquisirà al momento dell’aggiornamento. Ci sono tuttavia alcune funzioni che hanno debuttato nella beta di Android 15 e sono state poi portate su Android 14, come l’interfaccia utente degli screenshot modificata. Android 15 dovrebbe essere distribuito su Pixel 9 (e altri dispositivi) nelle prossime settimane.