Android 14: Google ha scelto il nome di un dolce per l'OS del 2023

Nonostante Google abbia ufficialmente smesso di indicare pubblicamente le versioni di Android con i nomi di dolci, la tradizione continua a essere presente internamente al team di sviluppo: in queste ore scopriamo che Android 14, atteso al lancio nel 2023, viene etichettato internamente con il nome in codice di “Upside Down Cake“.

Il team di sviluppo del colosso di Mountain View lo specifica a chiare lettere in un cambiamento di codice apportato all’interno dell’AOSP (Android Open Source Project“), dove viene specificato che la prossima major release dell’OS mobile sarà interamente etichettata come “Android U“, ovvero Upside Down Cake.

“Upside Down Cake” è il nome scelto da Google per Android 14

Per chi non fosse familiare con il tipo di dolce di cui stiamo parlando, la “torta rovesciata“, è un tipico dolce degli Stati Uniti in cui effettivamente la stesura degli ingredienti avviene al contrario: dapprima si prepara la frutta mentre lo stampo si stende solo in seguito; il dolce viene ribaltato solo a fine cottura.

C’è da dire che Google non aveva molte altre alternative nel vasto universo dei dolci con la lettera “U”, un problema che si era già ritrovato ad affrontare nel 2019 con Android 10 (Android Q) conosciuto internamente come “Queen’s Cake“.

Quali erano i vecchi nomi dei dolci scelti da Google?

Sebbene ormai Google abbia ufficialmente abbandonato l’utilizzo dei nomi dei dolci come nomi commerciali delle versioni di Android a cui ha invece preferito una numerazione classica, il colosso di Mountain View ha sempre dato un nome “ufficioso” alle varie versioni di Android nel corso del tempo tra cui: