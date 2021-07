Un vero piacere per occhi, naso e bocca. Un dolce squisito: è lui che potrebbe aver dato il nome in codice ad Android 13, che è ancora in fase embrionale. Si, proprio lui: senti il profumo di uova fresche e mascarpone?

Android 13: ecco il possibile nome in codice

Lo avrebbe rivelato un commento sulle piattaforme interne di sviluppo. Il nome in codice della prossima versione di Android sarebbe proprio Tiramisù. Esattamente quell'esplosiva magia di sapori con base caffè, rafforzata dal mascarpone: proprio lei.

Ovviamente, sembra banale specificarlo, se fosse realmente questo il nome in codice della prossima edizione dell'OS del robottino verde, sarebbe comunque un nomignolo interno, tanto per rispettare la tradizione.

Infatti, vale la pena ricordare che ormai Google ha deciso di chiamare le versioni del suo sistema operativo solamente con i numeri. Una decisione che dovrebbe semplificare il riconoscimento delle diverse edizioni a livello mondiale.

Potremmo quindi definirlo Android 13, “Tiramisù” per gli amici. Intanto, ti ricordiamo che siamo ancora in attesa del rilascio della prima versione stabile di Android 12, al momento ancora in fase di beta testing.

