Ecco tutti i wallpaper di Android 12, già pronti al download

Tra le molte novità che Google ha inserito all'interno della nuova major release del suo sistema operativo mobile, non mancano sicuramente i nuovi wallpaper per Android 12. Come ogni anno, al rinnovarsi della versione definitiva di Android, i designer di Google si sono messi a lavoro per realizzare un nutrito numero di nuovi wallpaper per personalizzare la home screen e la lockscreen del proprio device.

Ecco i wallpaper di Android 12: la personalizzazione in stile Google

Del resto, come sottolineato da Google durante la presentazione di Android 12, la personalizzazione di Android è un aspetto chiave dell'esperienza utente e lo è ancora di più con Android 12 per via dell'introduzione del Material You e del Dynamic Color, due funzionalità esclusive della nuova versione di Android pensate per trasformare completamente il colore primario di ogni elemento dell'interfaccia – e anche delle applicazioni, comprese quelle di terze parti – in relazione al tipo di wallpaper impostato.

Se siete alla ricerca dei wallpaper di Android 12 per dare una toccata di aria fresca al vostro dispositivo Android e per renderlo più simile ai nuovissimi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, in questo articolo vi diamo la possibilità di scaricare i pacchetti di sfondi ufficiali realizzati da Google e vi spieghiamo come impostarli sul vostro dispositivo.

Come scaricare i wallpaper

I wallpaper presenti nell'ultima versione di Android sono suddivisi in quattro categorie, tutte disponibili al download tramite i link sottostanti:

Una volta scaricati i file sul vostro smartphone Android, potete impostarli per la home screen o per la lockscreen utilizzando l'applicazione predefinita sui vostri smartphone – ne esiste una per ognuna delle personalizzazioni Android come la One UI, MIUI, OxygenOS, eccetera – oppure dal pannello relativo agli sfondi all'interno delle impostazioni del vostro telefono.

Ognuno dei wallpaper presenti nei link sottostanti è ideale per il tema chiaro o il tema scuro di Android; spetta a voi decidere come personalizzare il vostro device con i nuovi wallpaper.