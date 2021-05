Finalmente, è arrivato il momento di scoprire in ogni dettaglio – e in via ufficiale – Android 12. Durante il celeberrimo keynote di inaugurazione della Google I/O, come da tradizione Big G svelerà la nuova versione del suo sistema operativo per dispositivi mobili. Ecco come puoi seguire in diretta streaming l'evento dedicato all'edizione 2021.

Android 12: come seguire lo streaming in diretta

Il modo più facile, rapido e sicuro, per seguire il lancio di Android 12 in diretta è senz'altro quello di sfruttare la celeberrima piattaforma dedicata ai video, di proprietà di Google: YouTube. Il modo più semplice è quello di fare play sul box sottostante a partire dalle 19 – ora locale – di stasera, 18 maggio.

Solo Android 12 in arrivo oggi?

Assolutamente no, a quanto pare. In programma potrebbe non esserci solo Android 12, ma anche tante altre novità software oltre a una nuova edizione di WearOS.

Qualcuno vocifera anche della possibilità che arrivi dell'hardware, anche se non si tratta di un'ipotesi abbastanza labile. In ballo ci sarebbero smartphone (nuovi Pixel), auricolari TWS economici e forse anche nuovi smart speaker.

Insomma, non resta che scoprire tutto in diretta: si parte alle 19 di oggi, 18 maggio 2021.

Smartphone