Android 10 è la versione di Android più popolare

Alla fine del 2018, Google ha smesso di segnalare ogni mese il tasso di adozione della versione Android. Tuttavia, dai dati aggiornati forniti in Android Studio, possiamo ancora vedere le ultime statistiche. Questi dati vengono utilizzati per determinare la versione appropriata dello sviluppo di app per i programmatori. Poiché Android 12 è stato lanciato solo poche settimane fa, non ci sono informazioni a riguardo.

Android 11 non tiene il passo di Android 10

Dopo il debutto di della versione 11 (R) l'8 settembre 2020, la sua quota attuale è salita al 24,2%, posizionandosi al secondo posto. Questo fa sì che Android 10 (Q) del 2019 sia il sistema del robottino verde più popolare con una quota del 26,5%.

11 R rappresenta il 24,2%;

10 Q rappresenta il 26,5%;

9 Pie rappresenta il 18,2%;

8 Oreo rappresenta il 13,7%;

7/7.1 Nougat rappresenta il 6,3%;

6 Marshmallow rappresenta il 5,1%;

5 Lollipop rappresenta il 3,9%;

4.4 KitKat rappresenta l'1,4%;

4 Jelly Bean rappresenta lo 0,6%.

Gli sviluppatori che utilizzano Android Studio possono visualizzare le statistiche e informazioni più dettagliate durante la creazione di un nuovo progetto.

Nelle notizie correlate, emerge che Zimperium, un'azienda di sicurezza mobile, ha scoperto di recente un software di phishing. Questo malware è attualmente influente principalmente in Corea del Sud. Il nome di questa applicazione è PhoneSpy. Migliaia di utenti Android in Corea del Sud sono già vittime di questa truffa; inoltre, i criminali dietro questa app possono accedere liberamente ai dati, alle informazioni sulle chiamate e ai servizi sul telefono cellulare della vittima.

Secondo Zimperium, PhoneSpy è difficile da rintracciare perché si “nasconde in bella vista”. Secondo il rapporto della compagnia, ecco cosa PhoneSpy può fare nel dettaglio:

Visualizza l'elenco completo delle applicazioni sul dispositivo;

Rubare password personali tramite siti Web di phishing;

Rubare immagini;

Monitorare la posizione GPS;

Rubare messaggi di testo;

Rubare contatti telefonici;

Usare le fotocamere anteriore e posteriore per registrare video in tempo reale;

Rubare registro delle chiamate e catturarne l'audio in tempo reale;

Accedere alla fotocamera per scattare foto utilizzando le fotocamere anteriore e posteriore;

Usare il numero di telefono per inviare messaggi di testo;

Divulgare le informazioni sul dispositivo (IMEI, marca, nome del dispositivo, versione di Android).

Fate attenzione.