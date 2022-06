Ancora tra i TOP il magnifico Xiaomi Redmi 10, tuo con meno di 150€

Se c’è uno smartphone che continua ad andare alla grande senza far venire mai un ripensamento a chi lo ha acquistato, quello è Xiaomi Redmi 10. Ed è praticamente una figata pazzesca perché costa poco eppure regala esperienza di alta qualità.

Tutto merito del colosso che ha creato il connubio perfetto e ora che Amazon lo ha messo persino in sconto sento proprio odore di affare. A te pizzica il naso? Il ribassi in corso te lo fa pagare 140€, neanche un euro in più.

Le spedizioni sono gratuite e rapide, merito dell’abbonamento Prime. Praticamente lo compri e domani lo ricevi.

Xiaomi Redmi 10: lo smartphone dal budget piccolo ma dal cuore enorme

Concentrato di tecnologia fa vecchia scuola? Però sai, non te lo so descrivere diversamente perché in fin dei conti è questo. Display ottimo, batteria duratura, fotocamere presenti all’appello.

Con il sistema Android si fa utilizzare praticamente da chiunque e grazie al pannello in risoluzione avanzata, stare sui social, guardare video e giocare anche a Candyqualcosa è letteralmente all’ordine del giorno.

Ci scatti le migliori foto da mettere su Instagram o da custodire nella galleria. In qualunque situazione dà il meglio di sé, anche i selfie devo dire che vengono eccezionali. Quindi cosa aspetti?

Altro vantaggio è il suo essere Dual SIM. Ovviamente se hai solo una scheda telefonica che te ne frega, utilizza quella e basta. Però come ultima chicca finale ti dico che ha la ricarica rapida a 18W che è fulminea.

Come vedi per il prezzo che ha, a questo Xiaomi Redmi 10 non manca niente, neanche il jack audio.

Lo trovi su Amazon proprio ora, al piccolo prezzo di 140€ ma ancora per pochissimo. Prendi la situazione in mano e portatelo a casa, non te ne pentirai fidati. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.