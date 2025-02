Ancora novità sul digitale terrestre: quali sono e cosa fare per ottenerle

Prosegue la corsa allo standard DVB-T2 sul digitale terrestre. Continuano quindi anche le numerose modifiche, sia a livello nazionale che locale, sulla piattaforma DTT. Il panorama televisivo regionale è in fermento. Infatti, ancora delle modifiche sono state apportate su due multiplex lombardi.

Stiamo parlando del MUX LOCALE 2 e del MUX LOCALE 3 in Lombardia. La novità è un restyling che l’emittente di Darfo Boario Terme (BS) ha applicato sul suo canale TELE BOARIO. Sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 81 ha cambiato il suo logo di rete.

Come visibile a schermo, in sovraimpressione, ora il logo di TELE BOARIO ha aggiunto la specifica HD a fianco dell’acronimo TB in verde con l’iconico trifoglio che identifica graficamente il nome del canale, “TeleBoario” posto sotto. Questo indica esplicitamente la modifica di tecnologia con cui trasmette.

Infatti, al momento, TELE BOARIO HD all’LCN 81, sia nel MUX LOCALE 2 Lombardia che nel MUX LOCALE 3 Lombardia, trasmette in alta definizione con una risoluzione video di 960 x 1080 pixel. Questo sottolinea ancora una volta come anche le emittenti locali si stiano adeguando all’arrivo del DVB-T2, anche se in ritardo, sul digitale terrestre.

Digitale Terrestre: come ottenere la modifica di TELE BOARIO

Solitamente, modifiche grafiche relative al logo dovrebbero aggiornarsi autonomamente sul proprio televisore. Quindi, sintonizzandoti sul Logical Channel Number LCN 81 in questo momento, se vivi in una delle zone raggiunte dal MUX LOCALE 2 Lombardia o dal MUX LOCALE 3 Lombardia, dovresti vedere il nuovo logo con aggiunto il simbolo HD.

Nel caso avessi problemi di segnale, ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali direttamente dal menù del telecomando. Dovrai solo selezionare questa funzionalità nella sezione dedicata alla ricerca dei canali. Ogni televisore o decoder presenta una sua grafica, ma le terminologie sono sempre molto simili.

MUX LOCALE 2 e MUX LOCALE 3 Lombardia aggiornati

Vediamo quindi i MUX LOCALE 2 e MUX LOCALE 3 Lombardia aggiornati sul digitale terrestre.