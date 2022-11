Ancora AUMENTI da Fastweb: fino a 5 euro in più per il fisso con la nuova rimodulazione

Continuano i rincari in casa Fastweb. Dopo aver aumentato il canone mensile di diversi clienti di rete mobile, infatti, l’operatore ha annunciato oggi una rimodulazione per gli abbonati di rete fissa. Per gli utenti colpiti dalla rimodulazione ci sarà un aumento del canone mensile da un minimo di 0,06 euro ad un massimo di ben 5 euro. In sostanza, per alcuni clienti Fastweb, il costo dell’abbonamento aumenterà di ben 60 euro all’anno.

La rimodulazione diventerà effettiva a partire dal prossimo 1° dicembre. L’operatore ha iniziato ad inviare le comunicazioni ai suoi clienti che saranno avvertiti della rimodulazione con un messaggio nel Conto Fastweb (il nome che l’operatore dà alla “bolletta” che riepiloga i costi del periodo di fatturazione) e nell’Area Clienti del sito Fastweb.

Per i clienti Fastweb rimodulati c’è la possibilità di cambiare operatore senza penali e costi di disattivazione. In questo modo, si può evitare la rimodulazione andando ad attivare un’offerta per la connessione Internet di casa più conveniente rispetto a quella proposta da Fastweb.

Tra le offerte fibra disponibili in questo momento, l’opzione più conveniente è rappresentata dalla fibra Iliad, disponibile al costo di 24,99 euro al mese con uno sconto extra per i già clienti di rete mobile (con offerta attiva da 9,99 euro al mese) che porta il canone mensile ad appena 19,99 euro al mese.

Come evitare la rimodulazione Fastweb per la linea fissa di casa

Tutti i clienti rimodulati da Fastweb hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso passando ad altro operatore. Quest’operazione avviene senza penali e senza costi di disattivazione (pari all’importo del canone mensile dell’abbonamento di solito).

Per esercitare il diritto di recesso è possibile scrivere a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it oppure a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), chiedendo il recesso e specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”. È possibile anche richiedere il recesso via telefono, contattando l’assistenza clienti Fastweb, oppure in un negozio Fastweb.

Oltre a richiedere il recesso, per mantenere attiva la linea, si deve passare ad un altro operatore. L’offerta giusta da attivare viene proposta da Iliad. La fibra ottica dell’operatore è disponibile al costo di 24,99 euro al mese con attivazione una tantum di 39,99 euro.

L’abbonamento include una connessione illimitata, la linea telefonica con chiamate illimitata, un modem Wi-Fi 6 gratis e la garanzia di un prezzo “per sempre”, senza alcun costo nascosto. Per i clienti Iliad di rete mobile con offerta da 9,99 euro al mese attiva è possibile richiedere lo sconto extra di 5 euro (direttamente dall’Area Personale) che porta il costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.