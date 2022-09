Anche ZTE trolla Apple: tutte contro i nuovi iPhone 14

In questi giorni, dopo la presentazione dei nuovi iPhone 14, Apple è stata presa di mira da moltissime compagnie; abbiamo visto Garmin, Samsung e ora ZTE trollare la società per le funzionalità e/o il design dei nuovi gadget.

Garmin si è focalizzata sull’autonomia del Watch Ultra posto a confronto con il suo Enduro2, l’OEM sudcoreano invece, sul design pieghevole dei Flip e sul numero di megapixel del sensore principale e adesso l’azienda cinese ha criticato la mela per la Dynamic Island di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Ricordiamo che ZTE è stata la prima compagnia a presentare un dispositivo con la selfiecam in-display.

ZTE vs Apple: innovazione o no?

Di fatto, scopriamo che ZTE ha rilasciato un piccolo video sui suoi account cinesi in cui “critica” la mancanza di innovazione di Cupertino. Ha detto che sul suo Axon 40 Ultra “non ci sono isole, tagli, fori o tacche” sullo schermo.

Questo smartphone è un vero top di gamma con display OLED da 6,8 pollici, risoluzione 2480 x 1116 pixel, tre ottiche con sensore principale da 64 Mpx, supporto alla fast charge da 80W su una batteria da 5000 mAh e non solo. Sotto la scocca troviamo poi un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Il creatore di Smartisan e Hammer Technology, Ma Luo Yonghao, ha appena detto che la Dynamic Island è perfetta. Si adatta alla grande al software di iOS e alle app:

“Dynamic Island è davvero molto intelligente e devo complimentarmi con i designer dell’interfaccia utente e i product manager di Apple. Non è solo perché il design dell’interfaccia dell’iPhone è stato così pessimo nel corso degli anni”.

L’ultima frase era ovviamente una frecciatina – non troppo velata – al notch che abbiamo visto per anni e anni e che abbiamo ancora oggi con iPhone 14 e 14 Plus. I competitor hanno abbandonato da tempo le tacca in favore delle selfiecam super contenute. Yonghao ritiene che gli sviluppatori non dovrebbero imitare Apple per nessun motivo.

