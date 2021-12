Anche Xiaomi avrà la sua divisione "display"

Mercoledì, il famoso produttore cinese di display Tianma Microelectronics ha annunciato di aver firmato un accordo con Xiaomi per creare un laboratorio dedito allo sviluppo dei display. Il risultato di questa collaborazione dovrebbe far emergere dei nuovi pannelli ultraleggeri e sottili capaci di visualizzare immagini di alta qualità a basso consumo energetico.

Xiaomi realizzerà i display per i suoi flagship futuri

Si presume che l'attenzione sarà principalmente sullo sviluppo di display OLED flessibili, che troveranno la loro applicazione nei terminali di punta. Il laboratorio lavorerà direttamente con la catena industriale, dall'estrazione mineraria alla raffinazione, al fine di migliorare le capacità di ricerca e sviluppo dell'azienda. Ciò ridurrà il ciclo di sviluppo delle nuove tecnologie e accelererà l'avanzamento di nuovi prodotti nella produzione di massa.

Il vicepresidente esecutivo di Tianma Microelectronics ha anche affermato che il laboratorio lavorerà su più di semplici pannelli per smartphone. Inizierà a sviluppare schermi per altri dispositivi elettronici, ma non ha fornito informazioni in merito ai gadget che li adopereranno.

Il lancio degli smartphone di punta Xiaomi 12 avverrà entro la fine di questo mese. Oggi, un rispettabile insider noto come OnLeaks ha condiviso i rendering del suddetto flagship.

I concept mostrano un design abbastanza standard. L'unità della fotocamera principale, che combina tre sensori e un doppio flash LED, dispone di un piccolo rettangolo situato nell'angolo in alto a sinistra. Secondo le indiscrezioni, il sensore principale vanterà una risoluzione di 50 megapixel.

Per quanto riguarda lo schermo, il terminale riceverà un display da 6,2 pollici, che è piuttosto piccolo per gli standard moderni. Ricordiamo che lo Xiaomi Mi 11 presentato alla fine dello scorso anno, aveva un pannello da 6,81 pollici. Inoltre, pare che sia stato certificato con una ricarica rapida da 67 W.

Dulcis in fundo, ci aspettiamo che contenga al suo interno una batteria da 4500 mAh. Il modello 12 Pro verrà fornito con una batteria da 5000 mAh con supporto per la fast charge cablata da 100 W. Il telefono avrà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il costo dello smartphone è ancora sconosciuto.