Anche Sony dice "addio" al caricabatterie in confezione

Nell'ultimo anno, Apple ha cambiato il mercato con l'arrivo della serie iPhone 12, e non in senso positivo. Il fatto è che l'azienda ha avuto abbastanza coraggio per fare una mossa impopolare: rimuovere l'adattatore di ricarica dalle sue confezioni. Questo era qualcosa che ci si aspettava data l'ondata di rumor che indicavano ciò negli ultimi anni. Era qualcosa che ci si aspettava anche da quando le aziende hanno smesso di spedire gli auricolari all'interno delle scatole dei telefoni. Aziende come Samsung hanno deriso Apple per questo dopo il rilascio di iPhone 12, ma solo per fare la stessa identica mossa poco dopo. Ora, l'ultima compagnia ad aderire a questa controversa tendenza è Sony. Anche il nuovo Xperia 10 III non viene fornito con un adattatore di ricarica nel suo bundle.

Sony Xperia 10 III: addio al charger anche nella fascia media

Secondo GSMArena che cita la divisione tedesca di Sony, alcuni canali di vendita al dettaglio vendono l'Xperia III senza caricabatterie. Tuttavia, questo non viene fornito ma gli utenti ottengono un piccolo compenso. Coloro che prenderanno la confezione senza charger avranno una riduzione del prezzo del telefono di 10 €. In altri canali, lo smartphone arriverà con un caricabatterie.

Questa è certamente una mossa impopolare, ma a questo punto è solo qualcosa di inevitabile. Quindi, è bello vedere che Sony, almeno, offre un modo per ridurre il prezzo di conseguenza. Apple, Samsung o Xiaomi stanno ancora vendendo i loro telefoni allo stesso prezzo e la rimozione degli accessori non ha portato alcun tipo di risarcimento, in maniera ufficiale.

Tutte queste aziende affermano che la rimozione dei mattoni è a fini ecologici. Sony, d'altra parte, ha un'altra esclusiva per questa mossa. Secondo la società, il motivo di ciò ha a che fare con l'assicurare “l'approvvigionamento ininterrotto” del Sony Xperia 10 III. Di solito, potremmo dare la colpa alla crisi dell'industria dei semiconduttori. Tuttavia, non abbiamo mai sentito parlare di un impatto sull'industria dei caricabatterie, almeno finora.

Per adesso, dobbiamo vedere se questa sarà una tendenza per gli smartphone del marchio. Per ora, riguarda solo la Germania, ma Sony potrebbe semplicemente star testando il nuovo metodo. Nei prossimi mesi, potremmo vederlo raggiungere altre regioni e persino più smartphone. I device Sony del prossimo anno potrebbero anche arrivare senza adattatori per caricabatterie se questa si dovesse rivelare una strategia di successo.

È interessante notare che il Sony Xperia 10 III è uno dei primi smartphone di fascia media ad adottare questa tendenza. Finora, altre società mantengono i loro smartphone midrange con charger in confezione. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che gli adattatori di ricarica diventino accessori separati non più forniti nelle scatole di tutti i prodotti, anche low-cost.