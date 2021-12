Anche Nokia sposta le sue fabbriche in India

Nokia ha appena dichiarato di aver iniziato a spedire i telefoni dalla sua fabbrica indiana all'estero; non è la prima compagnia che ha deciso di spostare la sua filiale produttiva dalla cina all'India.

Prché Nokia ora produce i telefoni in India?

Il titolare della licenza per telefoni cellulari Nokia HMD Global ha aderito all'iniziativa indiana “Make in India” e ha prodotto i suoi smartphone e telefoni cellulari nel paese in collaborazione con vari ODM (produttore di design originale) ed EMS (soluzione di produzione elettronica). La novità è che l'azienda ha iniziato a esportare all'estero telefoni prodotti nella sua fabbrica indiana.

Questa indiscrezione è stata rivelata dalla società la scorsa settimana. Il vicepresidente di HMD Global (India e MENA) Sanmeet Singh Kochhar, parlando con il Press Trust of India (PTI) giovedì, ha rivelato che la compagnia stava già esportando il telefono cellulare Nokia 105 nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.

Diamo un breve background del Nokia 105. Il feature phone è stato lanciato per la prima volta nel 2019 e da allora è diventato il feature phone numero uno in India e nel mondo. IL VP ha così dichiarato:

Abbiamo avviato le esportazioni dall'India. Fino ad ora, tutti i nostri telefoni venduti in India sono realizzati in India. Non solo sono realizzati in India, ma ci stiamo anche concentrando sulla loro realizzazione con partner di produzione indiani e ora stiamo avviando le esportazioni dall'India.

Il vicepresidente di HMD Global ha anche ribadito l'immensa importanza per i feature phone in questo momento in cui gli smartphone stanno diventando sempre più popolari, citando i loro casi d'uso versatili, la batteria di lunga durata, le riparazioni facili e i prezzi bassi. Ha osservato che, nonostante il graduale declino del mercato globale dei feature phone a causa di un aumento degli smartphone entry-level più convenienti, il mercato indiano dei feature phone è rimasto forte.