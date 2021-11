Anche iPhone 13 in sconto al Black Friday (ma i pezzi sono pochi)

Presente anche lui al Black Friday Amazon: iPhone 13 è disponibile in sconto in versione 128GB, ma – come da aspettative – i pezzi a disposizione sono pochi. Infatti, puoi accaparrartelo a 869€ invece di 939€, ma ci sarà da aspettare un po' per la consegna, che resta gratuita e coperta dai servizi Prime. L'inserzione segnala 1-2 mesi: tempi che solitamente si riducono a una manciata di giorni, ma non possiamo garantirlo.

iPhone 13 è al Black Friday Amazon in sconto, ma per pochi

I nuovi melafonini sono fra i terminali più ambiti del momento ed è così non solo perché si tratta dei più nuovi: sono anche disponibili in pochi pezzi.

Nonostante questo, anche iPhone 13 marca il cartellino al Black Friday Amazon ed è possibile portarlo a casa in sconto a 869€ invece di 939€. Una riduzione di prezzo applicata sul modello PRODUCT(RED) in edizione 128GB.

Non so quanto resterà disponibile, il consiglio è quello di completare l'ordine rapidamente per approfittare dello sconto, così da essere certi di accaparrarselo. Se cliccando non è più disponibile, allora la scorta è già terminata.