Anche Intel e AMD dicono "addio" a Russia e Bielorussia

Intel e AMD interrompono tutte le spedizioni verso Russia e Bielorussia a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Di fatto, per via della guerra in corso in questo paese, molte società avevano cercato di tagliare i legami con la Russia. Ora, anche Intel e AMD hanno seguito l'esempio e hanno sospeso tutte le spedizioni nella regione dopo l'invasione russa in Ucraina.

A partire da ora, sia il Team Blue che il Team Red hanno interrotto tutte le spedizioni di componenti in Russia e Bielorussia. Questa mossa influenzerà sia il segmento dei consumatori che le operazioni dei data center nella regione. Inoltre, perdendo l'offerta dai due giganti dei chip, la Russia avrà anche ripercussioni sulla sua economia e persino sulla sua infrastruttura di rete.

Intel e AMD scendono in campo contro l'invasione dell'Ucraina

In particolare, le implicazioni dell'interruzione dell'offerta da parte di Intel e AMD potrebbero anche avere un impatto anche sul settore militare, visto che molte armi si basano su alcuni componenti prodotti da queste due aziende.

In una dichiarazione ufficiale, il gigante americano dei chip ha dichiarato di “condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di aver sospeso tutte le spedizioni ai clienti sia in Russia che in Bielorussia. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questa guerra, compreso il popolo ucraino e i paesi circostanti e tutti quelli in tutto il mondo con la famiglia, gli amici e i propri cari nella regione“.

Allo stesso modo, anche AMD sta facendo una mossa simile ei suoi rappresentanti hanno confermato che la società sta sospendendo tutte le sue vendite e distribuzioni in Russia e Bielorussia.

Tenete presente che questo include anche prodotti al di fuori dei chipset, come PC e altro. Tuttavia, la Russia e la Bielorussia non sono esattamente i principali clienti per le due compagnie, poiché si affidano in gran parte ai loro SoC Baikal sviluppati ​​in casa.

Vi invitiamo a restare connessi per vedere come questa mossa influirà sulla regione di Putin.