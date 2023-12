Anche Honor Pad X9 partecipa ai Natalissimi Unieuro (149,99€)

Il nuovo Honor Pad X9 è tra i protagonisti assoluti della promozione Natalissimi lanciata in queste ore da Unieuro. Fino al 24 dicembre, o per meglio dire fino a esaurimento scorte, è in vendita a 149,99€, grazie a uno sconto di 100€ sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ecco il link all’offerta.

Presentato nell’estate 2023, Pad X9 di Honor è uno dei migliori tablet di fascia medio-bassa disponibili sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza si segnalano l’ottimo display, gli altoparlanti surround, Android 13 e una batteria di lunga durata.

Honor Pad X9 a soli 149,99€ sul sito di Unieuro

Come accennato nell’introduzione, Pad X9 vanta un bellissimo display da 11,5 pollici, con rapporto schermo/corpo dell’86% per un’esperienza di visione superiore durante la lettura, i corsi online e lo streaming di programmi televisivi. Presenta inoltre una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una risoluzione HD 2K, un’ulteriore testimonianza del notevole lavoro svolto da Honor per questo schermo.

L’altra caratteristica chiave del tablet è il sistema audio, nel quale spiccano i 6 altoparlanti surround e l’algoritmo di correzione della voce di Honor. Quest’ultima innovazione è dedicata in particolare alle persone che sono solite partecipare ai corsi online e all’apprendimento a distanza, con il canale di estrazione vocale in grado di centralizzare la voce dell’insegnante o del tutor.

A bordo del dispositivo troviamo infine una super batteria da 7.250 mAh, il processore Snapdragon 685 e il sistema operativo Android 13 aggiornato all’ultima versione.

L’ottimo Honor Pad X9 è in offerta a 149,99€ sul sito unieuro.it, con consegna gratuita e possibilità di pagarlo in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 49,99€ al mese con Klarna o PayPal.

