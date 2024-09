Anche gli account bloccati potranno vedere i tuoi post: la novità di X

Bloccare una persona sui social significa anche, solitamente, impedire che possa visualizzare i contenuti che pubblichiamo. Su X, presto, non sarà più così: Elon Musk ha infatti annunciato un nuovo cambiamento alla piattaforma, che permetterà anche ai contatti bloccati di vedere i nostri post pubblici.

Musk vorrebbe togliere del tutto la funzione

Al momento, quando un contatto viene bloccato su X, l’utente in questione visualizza un messaggio che riporta la frase “Sei bloccato”. Una restrizione che impedisce a persone indesiderate di vedere ciò che condividiamo e con cui interagiamo, nonché i follower e le persone seguite.

Elon Musk ha recentemente pubblicato un post in cui ha, tuttavia, confermato che a breve la funzione di blocco “impedirà a quell’account di interagire con i post pubblici, ma non di vederli”. Il motivo dietro questa decisione, stando a quanto comunicato da una fonte al portale TheVerge, risiederebbe nel fatto che a un utente bloccato basterebbe collegarsi con un altro profilo o semplicemente disconnettersi dal proprio per tornare a visualizzare post e contenuti.

Contrariamente a quanto affermato dalla fonte, tuttavia, al momento non è possibile visualizzare i profili degli utenti senza essere collegati a un account. D’altro canto, la novità non arriva nemmeno come un fulmine a ciel sereno: Musk aveva già espresso, in passato, perfino la volontà di eliminare del tutto la possibilità di bloccare gli altri account su X, ad eccezione dei messaggi diretti, giustificandosi spiegando che – a detta sua – la funzionalità di blocco non avrebbe “alcun senso”.