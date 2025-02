Anche Gemini verso la generazione di video con l'AI? La nuova funzionalità in arrivo

Google continua a potenziare Gemini. Dopo l’introduzione delle ultime funzionalità, sembra che l’azienda stia lavorando a un aggiornamento ancora più rivoluzionario: la generazione di video tramite AI.

C’è già Google Vids, ma non è generativo

L’ultima versione dell’app Google (v16.6.23), come riporta il portale Android Authority, contiene riferimenti nel codice a una nuova funzione denominata “videogen”. Questo termine compare accanto a “robin”, il nome in codice di Gemini all’interno dell’app Google. Inoltre, alcuni file di codice riportano stringhe come:

“Working ……”

“We will notify you when it’s ready”

Anche se al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, questi indizi suggeriscono che Google stia sviluppando una funzione di generazione video all’interno di Gemini.

Google offre già strumenti AI per la creazione video, come Google Vids che, tuttavia, non è un sistema di generazione video basato su AI generativa. Piuttosto, aiuta gli utenti a costruire un video guidandoli attraverso fasi come l’ideazione, la scrittura del copione, il design del layout e il montaggio, mentre dal lato pratico consente di rimuovere sfondi dalle immagini, generare immagini AI, creare voci fuori campo e utilizzare un teleprompter interattivo.

Al momento, la nuova funzionalità di generazione video con Gemini non è ancora disponibile e non esistono conferme ufficiali sulla sua data di rilascio. Tuttavia, considerando gli sviluppi recenti, è probabile che Google la stia già testando e potrebbe annunciarla nei prossimi aggiornamenti. Sarebbe sicuramente un passo avanti per l’AI di Mountain View, visto il lancio nei mesi scorsi di Sora – il modello di OpenAI dedicato proprio alla generazione di video con l’Intelligenza Artificiale.